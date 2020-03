Auch in Thüringen wird der Bus- und regionale Bahnverkehr in den kommenden Tagen deutlich eingeschränkt. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn MDR THÜRINGEN am Sonntagnachmittag bestätigte, reagiert das Unternehmen damit auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise.