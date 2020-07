In der Debatte um den Bußgeldkatalog schiebt das Land Thüringen vorerst die Ahndung von Verkehrsverstößen auf. Das teilte das Innenministerium am Freitag mit. Die neue Straßenverkehrsordnung werde damit nicht außer Kraft gesetzt, betonte ein Sprecher. Kontrollen von Polizei und Ordnungsbehörden fänden weiterhin statt. Die Bearbeitung von Verkehrsverstößen werde aber aufgeschoben, "bis die Fragen zur Rechtmäßigkeit des Bußgeldkatalog geklärt sind". Verkehrssünder werden also registriert - mit welcher Sanktion sie rechnen müssen, wird allerdings unter Umständen erst später geklärt.