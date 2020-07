Nun also doch: Auch in Thüringen wird der neue Bußgeldkatalog der Straßenverkehrsordnung außer Kraft gesetzt. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag MDR THÜRINGEN. Noch am Donnerstag hatte Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) erklärt, dass er keinen Grund dafür sehe, die Regeln zurückzunehmen. Die CDU im Landtag kritisierte die Aussage später.