Verkehr Bußgeldkatalog ungültig? Streit über Fahrverbote in Thüringen

Mit der neuen Straßenverkehrsordnung werden Fahrverbote bei geringeren Verstößen verhängt, doch die Rechtmäßigkeit des Bußgeldkatalogs steht in Zweifel. Während Bundesverkehrsminister Scheuer die Länder aufruft, zur alten Regelung zurückzukehren, sieht die Landesregierung in Thüringen dazu keinen Anlass. Die CDU will die Diskussion nutzen, um die StVO wieder zu entschärfen.