In Thüringen hat es einen deutlichen Anstieg bei Bußgeldern gegen Fahrradfahrer gegeben. Nach Angaben der Landespolizeidirektion ist die Zahl von 2017 auf 2018 um 55 Prozent auf 1.800 Bescheide gestiegen. Für 2019 liegen bisher Daten bis August vor - hochgerechnet auf das Gesamtjahr sind 1.850 Bußgeldbescheide zu erwarten. Als Grund vermutet die Polizei die jeweils lang anhaltende sommerliche Wetterlage im vergangenen und in diesem Jahr und eine damit verbundene verstärkte Nutzung des Fahrrads in Thüringen.

Das häufigste Vergehen, bei dem Radfahrer in Thüringen von der Polizei erwischt werden: Das regelwidrige Benutzen des Handys und anderer elektronischer Geräte. Allein 630 Bußgelder wurden deswegen 2018 in Thüringen ausgesprochen - ein Anteil von 35 Prozent. Radfahrten über eine rote Ampel wurden 2018 in 503 Fällen geahndet, was 28 Prozent entspricht. 464 Bußgelder gab es wegen einer mangelhaften technischen Ausstattung von Fahrrädern - also etwa fehlender oder nicht funktionierender Beleuchtung oder Bremsen.