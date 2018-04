Das war Spitze - im negativen Sinn: Tempo 227! Maximal zulässig waren an jener Stelle aber nur 100 km/h. Der krasseste Geschwindigkeitsverstoß, der im vorigen Jahr landesweit erfasst wurde. Zwei Punkte in Flensburg gab's dafür, drei Monate Fahrverbot und 600 Euro Geldstrafe. Raser machten auch 2017 wieder einen Großteil der Klientel aus, mit der es die Zentrale Bußgeldstelle zu tun hatte. Sie ist jene Behörde, die im Freistaat erwischte Verkehrssünder abkassiert. Darunter sind aber nicht nur viele gewesen, die schneller als erlaubt unterwegs waren. Zudem gab´s auch wieder massenhaft Abstands-, Vorfahrts- und Abbiegefehler sowie Trunkenheitsfahrten.

Etwas über 814.300 Verkehrs-Delikte, so viele hat Thüringens zentrale Bußgeldstelle 2017 insgesamt registriert. Im Vergleich zum Vorjahr ein kräftiger Rückgang von gut zwölf Prozent. Parallel dazu sind auch die Einnahmen der Behörde deutlich gesunken. Sie verminderten sich um mehr als 3,3 Millionen Euro auf knapp 26,5 Millionen Euro. Allerdings darf aus diesen reduzierten Zahlen nicht der Rückschluss gezogen werden, dass es auf den Straßen und Autobahnen im Freistaat wirklich sicherer geworden wäre. Im Gegenteil - es krachte öfter als zuvor. Landesweit kam es im vorigen Jahr zu rund 58.000 Unfällen. Das sind über 1.000 mehr gewesen als 2016. Die Menge der dabei Verletzten ging zwar leicht zurück, aber die der Toten stieg etwas an - von 104 auf 109. So steht's in der kürzlich erst vom Thüringer Innenministerium vorgelegten Verkehrsunfallstatistik 2017.

Wie kann es dann sein, dass sich die Zahl der erwischten Verkehrssünder trotzdem so massiv verkleinert hat? Die Landespolizeidirektion hat dafür eine einleuchtende Erklärung: Gewöhnungseffekte an neue Überwachungstechnik. Zum besseren Verständnis: 2016 waren am Hermsdorfer Autobahnkreuz modernere Anlagen zum Einsatz gekommen. Auch die intensiveren Kontrollen im Jagdbergtunnel der A4 bei Jena - konkret: die Abstands-Messungen dort - sind damals noch nicht so bekannt gewesen. Deswegen hatte es seinerzeit noch kräftig geklingelt in der Kasse der Bußgeldstelle. Inzwischen aber, so die Polizei, hätten sich die Verkehrsteilnehmer auf diese Kontrollen eingestellt.