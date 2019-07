Freie Plätze für Zelte oder Wohnwagen gibt es dieses Wochenende auch auf dem Campingplatz Weißensee. Last-Minute-Camper finden auch am Altenberger See bei Eisenach noch freie Plätze - mit dem Rennsteig und der Wartburg in unmittelbarer Nähe. Glück haben Camper auch in Drognitz im Thüringer Schiefergebirge. Auf der 13 Hektar großen Fläche findet sich nach Angaben von Eigentümer Michael Telgenhof stets ein freier Platz für das Wohnmobil.