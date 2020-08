So konnten die Campingplatz-Betreiber von anfänglichen Reise-Warnungen ins Ausland profitieren. Speziell Familien auch aus den benachbarten Bundesländern, aber auch aus Nordrhein Westfalen erkundeten den Landstrich. Die eigene Heimat sei wieder entdeckt worden - so sieht es Verbandschef Schniz.

Profitieren konnten besonders Campingplätze an Seen und Teichen. Auffällig dabei: Die Gäste blieben länger als sonst: Aus durchschnittlich etwa drei Tagen wurden fast vier. So konnten manche Betreiber die verpasste Vorsaison finanziell wieder ausgleichen.