Vor der Bundestagsdebatte Cannabis-Legalisierung ist unter Thüringer Parteien umstritten

Am 19. Januar hat der Bundestag einstimmig eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes beschlossen. Ärzte können schwerkranken Patienten seitdem Cannabis verschreiben, wenn diese etwa unter chronischen Schmerzen oder Übelkeit infolge von Krebstherapien leiden. Auch in seiner nächsten Sitzungswoche ab dem 19. Februar wird das Parlament über das Thema sprechen, dann allerdings soll es um die Legalisierung von Cannabis gehen. Unter den Thüringer Parteien ist der legale Gebrauch der Droge umstritten, die Haltungen reichen von der Forderung nach völliger Freigabe bis hin zum generellen Verbot.

Die Thüringer LINKE: nicht-kommerzielle Klubs und Erlaubnis des legalen Eigenanbaus

Steffen Dittes, innenpolitischer Sprecher der LINKEN Bildrechte: IMAGO Die LINKE fordert seit Jahren eine grundlegende, kontrollierte Legalisierung von Cannabis. Der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Steffen Dittes, sagte MDR THÜRINGEN, die Kriminalisierung von Drogen habe nicht die gewünschten Folgen in Bezug auf Prävention, Aufklärung und verantwortungsvollen Konsum gehabt. Bereits in ihrem letzten Landtagswahlprogramm von 2014 plädierten die Linken dafür, nicht-kommerzielle Cannabis-Klubs einzuführen und den legalen Eigenanbau von Cannabis zu ermöglichen. Dieser Passus im Wahlprogramm diene dazu, dass Konsumenten keine Strafe fürchten müssten und saubere Ware bekämen, so die Landesvorsitzende, Susanne Hennig-Wellsow. Mit der Entkriminalisierung des Drogengebrauchs solle ein effektiver Jugend-, Gesundheits- und Verbraucherschutz ermöglicht werden. Auf ihrer Facebook-Seite fordern die Thüringer Linken: "Weg mit dem Cannabis-Verbot!" Das sei nicht mehr nur eine Kifferparole, sondern die gut begründete Auffassung des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Denn die derzeitige Rechtslage stigmatisiere Menschen und fördere kriminelle Karrieren. Besser sei es zu lernen, verantwortungsvoll mit Drogen umzugehen. Ein Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik sei nötig. Weg von der Strafverfolgung, hin zu Prävention, Beratung und Hilfe. Es sei nicht Aufgabe der Politik, Menschen zu erziehen, sondern ihnen eine informierte und risikobewusste Konsumentscheidung zu ermöglichen, meinen die LINKEN.

SPD: Keine "einfache" Legalisierung, aber Lockerung des Gesetzes

Oskar Helmerich, justizpolitischer Sprecher der SPD Bildrechte: IMAGO Die Thüringer SPD-Fraktion plädiert für eine Lockerung des Betäubungsmittelgesetzes. Der justizpolitische Sprecher Oskar Helmerich sagte MDR THÜRINGEN, dabei gehe es um die Entkriminalisierung einerseits und bessere Hilfe für zum Beispiel Schmerzpatienten andererseits. Ein Legalisieren von Cannabis bedeute auch, dass Gerichte und Strafvollzugsbehörden sich mit dieser "Bagatelle" nicht mehr langwierig auseinandersetzen müssten. Ein gesellschaftlich bereits breit toleriertes Verhalten würde dann auch strafrechtlich berücksichtigt. Die Belastung der Gerichte und Strafvollzugsbehörden gehe zurück und sie könnten sich mit wesentlicheren, strafrechtlich relevanteren Sachverhalten befassen, so Helmerich weiter. Eine "einfache" Legalisierung sei jedoch nicht die Lösung. Wichtige Fragen seien vorab zu klären - wie zum Beispiel eine mögliche Gesundheitsgefährdung, der Jugendschutz und das Straßenverkehrsrecht. Die SPD-Fraktion befürworte aber die Freigabe von Cannabis als Medizin auf Rezept. Eine entsprechende Gesetzesänderung auf Bundesebene im März 2017 war laut Helmerich von der SPD unterstützt worden.

Grüne: Alterskontrolle bei Abgabe in "Fachgeschäften" möglich

Logo des Bündnis 90/Die Grünen Bildrechte: Bündnis 90/Die Grünen Die Thüringer Grünen befürworten eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Der Sprecher der Landtagsfraktion, Sebastian Arnold, sagte MDR THÜRINGEN, über zwei Millionen Menschen würden in Deutschland Cannabis rauchen. Die Zahlen zeigten also, dass der Konsum durch eine Kriminalisierung in der Vergangenheit nicht eingedämmt werden konnte. Durch eine Entkriminalisierung und eine kontrollierte, staatlich überprüfte Abgabe sei es aber möglich, zum Beispiel die Beimischung von Giftstoffen im Cannabis zu überprüfen. Ein weiterer Vorteil von kontrollierter Abgabe in Fachgeschäften sei der verbesserte Jugendschutz. Etwa 22 Prozent der 15- und 16-jährigen Schüler und Schülerinnen hätten angegeben, schon einmal Cannabis konsumiert zu haben. Das derzeitige Problem sei dabei aber, dass auf dem Schwarzmarkt keine Alterskontrollen möglich sind. Ein Dealer auf dem Schwarzmarkt frage schließlich nicht nach dem Ausweis. Altersbeschränkungen inklusive Alterskontrollen beim Verkauf durch die Fachgeschäfte würden eine Verbesserung in Sachen Jugendschutz mit sich bringen, so Arnold weiter. Seit 2017 gelte in Thüringen zudem eine Cannabis-Besitzmenge von zehn Gramm zum Eigenverbrauch als straffrei.

CDU: Strikte Ablehnung jeder Legalisierung

Fahne der CDU Bildrechte: IMAGO Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag lehnt eine Legalisierung von Cannabis strikt ab. Der gesundheitspolitische Sprecher Christoph Zippel sagte MDR THÜRINGEN, seit Jahren warnten Ärzte vor den Risiken, die Cannabiskonsum vor allem für Kinder und Jugendliche mit sich bringen würden. So bremse Cannabis nachweislich die geistige Entwicklung Heranwachsender, mit verhängnisvollen Konsequenzen für die schulische und berufliche Laufbahn. Zudem sei Cannabis nach wie vor die Einstiegsdroge Nummer Eins und stehe am Anfang vieler Drogenkarrieren, mit denen Menschen ihr Leben ruinierten, so Zippel weiter. Deshalb sollte alles dafür getan werden, so viele Menschen wie möglich vom Konsum abzuhalten. Leider wollten viele Politiker der rot-rot-grünen Regierungskoalition Jugendlichen den Zugang zu Drogen sogar noch erleichtern. Das sei eine fatale Botschaft an junge Menschen. Die CDU-Fraktion befürwortet hingegen die Anfang 2017 vom Bundestag beschlossene Freigabe von Cannabis als verschreibungspflichtiges Arzneimittel, zum Beispiel in der Schmerztherapie. Allerdings deuten laut Zippel erste Erfahrungen darauf hin, dass Cannabis keineswegs das Wundermittel sei, als das es mitunter dargestellt werde. Manche Patienten klagten über teils erhebliche Nebenwirkungen. Die medizinische Forschung zu Cannabis müsse deshalb weiter intensiviert werden.

AfD: Cannabis nur unter "bestimmten Voraussetzungen" zur Schmerzbehandlung erlauben

Corinna Herold, gesundheits- und sozialpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag Bildrechte: MDR/Holger John/Viadata Die Thüringer AfD lehnt eine Freigabe von Cannabis zum Freizeitgebrauch ab. Corinna Herold, gesundheits- und sozialpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, sagte MDR THÜRINGEN, gegen eine Legalisierung würden viele Unwägbarkeiten sprechen. So seien beim freien Gebrauch von Cannabis Wirkungen und Nebenwirkungen - aber auch Nachwirkungen - nicht genau planbar und absehbar. Analog zum Alkohol gebe es auch sehr viele gesellschaftliche und berufliche Bereiche, in denen die Akteure komplett nüchtern und drogenfrei sein sollten. Es sollte jedoch umfassend geprüft werden, ob Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen bei der Behandlung chronischer Schmerzen, bei Tumorerkrankungen und unter Umständen auch bei nicht anders therapierbaren psychischen Leiden unter ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden kann, so Herold weiter. Den Besitz geringer Mengen Cannabis straffrei zu stellen, lehnt die AfD ab. Schon zehn Gramm ermöglichten einem Kleindealer einen schwunghaften Handel mit der Droge.

Hanfanbau auch in Thüringen

Cannabis-Pflanzen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie das Landwirtschaftsministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, bauen im Freistaat derzeit 16 landwirtschaftliche Betriebe auf einer Fläche von rund 340 Hektar Hanf an - allerdings nicht zur Drogenproduktion. Die Pflanzenfasern des sogenannten Faserhanfs werden hauptsächlich in der Automobilindustrie in Form von Naturfaserverbundstoffen und in der Kunststoffverarbeitung verwendet.

Geeignete Anbaugebiete für Nutz-Hanf liegen in Thüringen vor allem im Ostthüringer Buntsandstein- und Lößgebiet in der Region um Altenburg und Zeulenroda/Greiz.

LINKE, Grüne und FDP im Bundestag für kontrollierte Abgabe

Zur kommenden Bundestagsdebatte fordert die FDP-Fraktion, Modellprojekte zu ermöglichen, in denen Cannabis kontrolliert ausgegeben wird. Linke und Grüne unterstützen diesen Antrag. Schützenhilfe kommt dabei von der Polizei. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Andre Schulz, sagte am Montag, das derzeitige Cannabis-Verbot sei nicht zielführend. Sein Verband fordere deshalb die komplette Entkriminalisierung der Konsumenten. Die Bundesärztekammer sprach sich gegen den Vorstoß der Kriminalbeamten aus. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Sucht und Drogen", Erik Bodendiek, sagte am Dienstag, Kiffen sei kein harmloses Freizeitvergnügen. Cannabis könne negative psychische, organische und soziale Effekte haben. Besonders für junge Menschen sei das Risiko hoch. In einer Petition hatten bereits vor Jahren über 130 Strafrechtsprofessoren die Drogenprohibition für "gescheitert, sozialschädlich und unökonomisch" erklärt. Die repressive Politik verhindere keinen Missbrauch, sondern fördere die organisierte Kriminalität. Es brauche eine Neuüberprüfung der Gesetzeslage. Die jetzt auf den Weg zu kommen scheint.