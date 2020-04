"Stay at home" lautet das Mantra der Corona-Pandemie: Nur wer zuhause bleibt, steckt sich nicht mit dem Virus an oder gibt ihn weiter. Für viele ist der Gang oder die Fahrt zum Supermarkt fast schon zum Highlight des Tages geworden. Die Zeiten sind also schwierig für alle Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, dass Menschen mobil sein können.

Geschäftsmodell in Schieflage

Zwei Fahrzeuge des Carsharing-Anbieters Teilauto. Bildrechte: dpa Für Carsharing-Anbieter in Thüringen bedeutet das erhebliche Buchungsrückgänge ihrer Fahrzeuge. Allein Teilauto, der mit über 5.000 Kunden größte Carsharing-Anbieter im Freistaat, verzeichnet seit Mitte März einen Buchungsrückgang von 40 bis 50 Prozent in Freistaat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der bisherige Verlust sogar bei rund 60 Prozent, erzählt Niklas Wachholtz, Regionalleiter von Teilauto in Thüringen. Der Anbieter ist mit seinen Autos vor allem in Erfurt, Jena und Weimar vertreten. Auch Flinkster, das Carsharing-Unternehmen der Deutschen Bahn, verzeichnet derzeit "eine geringere Nachfrage als üblich", wie es auf Anfrage von MDR THÜRINGEN heißt.

Bei Teilauto macht sich das insbesondere in Erfurt bemerkbar. Wachholtz berichtet, zwar gebe es noch Kunden, die Kurzfahrten in die Stadt oder ins Umland mit den Wagen zurücklegten, aber das bewege sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Teilauto hat deswegen die Anzahl der Fahrzeuge an wenig genutzten Stationen reduziert und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt.

Kunden als Retter in der Not

Was also tun? Die beiden Teilauto-Geschäftsführer Michael Creutzer und Patrick Schöne traten die Flucht nach vorn an. Anfang April schrieben sie ihren Kunden eine E-Mail und wiesen auf die existenzbedrohenden Probleme hin, die Corona mit sich bringt: Drastisch gefallenen Umsätzen stehen weiter laufende Kosten für Stellplätze, Fahrzeugversicherung und Buchungssoftware gegenüber. "Die Reaktionen auf den Newsletter haben uns sehr viel Mut gemacht", erinnert sich Patrick Schöne. Innerhalb kürzester Zeit gingen hunderte Rückmeldungen ein. Viele Kunden zeigten sich berührt und boten konkrete Unterstützung an. Um die Kosten für die Stellplätze zu finanzieren, wurde unter anderem die Idee einer Stationspatenschaft geboren. Das bedeutet: Kunden zahlen die Stellplatzmiete für die Autos und entlasten so die Carsharing-Firma.

Patenschaft aus Solidarität

Fagus Pauly, Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Cellulart aus Jena, hat mit seiner Firma eine solche Patenschaft für die Carsharing-Station am Jenaer Beutenberg übernommen: "Wir haben ungefähr zwei Minuten gebraucht, um uns zu überlegen, ob wir die Patenschaft übernehmen oder nicht. Das war die Zeit, die ich gebraucht habe um den Newsletter zu lesen", erzählt Pauly. Seine Firma nutzt vor allem Carsharing-Transporter, um Ausrüstung zu Filmdreharbeiten zu transportieren.

Sein Motiv, Teilauto zu unterstützen, erklärt Fagus Pauly so: "Wir haben die Patenschaft für die Station auch deswegen übernommen, weil es am Beutenberg viele Start-Up-Unternehmen gibt. Als wir damals gegründet haben, konnten wir uns kein eigenes Auto leisten, mussten aber zu Produktionen fahren. Wir haben also Carsharing genutzt. Ich glaube, so geht es auch vielen anderen Start-Ups."

Carsharing-Unternehmen fordern Hilfen

Unterdessen wird in der Carsharing-Branche der Ruf nach staatlicher Unterstützung lauter. So fordert der Bundesverband Carsharing Hilfen von Bund, Land und Kommunen. Das Thüringer Wirtschaftsministerium will aber kein eigenes Programm für die Branche auflegen: "Carsharing-Anbieter haben genauso unter Buchungsrückgang oder Umsatzeinbußen zu leiden, wie viele andere Bereiche. Auch sie haben die Möglichkeit, die Programme des Landes zu nutzen."