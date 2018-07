Chinesischer Batteriehersteller errichtet Werk in Thüringen

Das chinesische Unternehmen CATL will in Thüringen zunächst 600 Arbeitsplätze schaffen. In den ersten beiden Schritten sollen bis zum Jahr 2022 240 Millionen Euro investiert werden, teilte das Unternehmen am Montagnachmittag in Berlin mit. Hergestellt werden sollen zunächst sogenannte Module von Batterien für Elektroautos. Außerdem entsteht ein Logistikzentrum.

Die IG Metall Erfurt begrüßt diese Entwicklung. Geschäftsführer Kirsten Joachim Breuer: "Das ist ein positives Signal. Ich glaube aber nicht, dass der Thüringer Arbeitsmarkt von heute auf morgen 1000 Arbeitsplätze hergibt."



Das Werk ist auf einem 70 Hektar großen Areal im Industriegebiet Erfurter Kreuz geplant. In einer dritten und vierten Phase könnten später auch Batterien gebaut werden. Dann würde die Zahl der Arbeitsplätze auf insgesamt über 1.000 steigen.

Gründe für die Wahl des Standorts waren laut Minister Tiefensee die zentrale Lage des Industriegebietes Erfurter Kreuz, dessen gute Anbindung an Autobahnen und Schienenstrecken, die gute Erreichbarkeit aller europäischen Autohersteller und laut Robert Zeng, CEO von CATL, die Tatsache, dass "fast alle deutschen Mitarbeiter ein hohes Qualifikationsniveau haben“. CATL will von hier aus den europäischen Markt erschließen.

Für Thüringen ist es die bedeutendste Industrie-Investition der letzten zehn Jahre. Wolfgang Tiefensee Wirtschaftsminister Thüringen

Die entsprechende Projekt-Vereinbarung unterzeichnen am Montag CATL und der Freistaat Thüringen in Berlin. Das Treffen findet im Rahmen der deutsch-chinesischen Regierungsgespräche statt, an denen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnimmt. Als Standort der neuen Batteriefabrik ist das Industriegebiet Erfurter Kreuz im Gespräch. Bildrechte: CATL