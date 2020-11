Bodycam Eine Bodycam ist eine von Polizisten sichtbar getragene Videokamera, die an der Uniform befestigt wird. Sie wird zur Dokumentation von Einsätzen genutzt und soll Handlungen von Bürgern und Polizeibeamten aufzeichnen. In einigen Bundesländern gibt es sie schon. Seit drei Jahren werden die Kameras in Thüringen getestet.

Die FDP-Fraktion will dem Bodycam-Einsatz bei der Thüringer Polizei nur zustimmen, sofern Aufnahmen in Wohnungen ausgeschlossen werden. Außerdem fordern die Liberalen die Verwendung der so genannten Pre-Recording-Funktion, wie in anderen Bundesländern üblich. Mit einem Pufferspeicher zeichnen die Körperkameras dabei schon einige Sekunden vor Aktivierung das Geschehen auf. Grundsätzlich positiv bewertet die AfD den Einsatz von Körperkameras.