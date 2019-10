Die CDU-Landtagsfraktion will zum Untersuchungsausschuss gegen Justizminister Dieter Lauinger (B90/Grüne) ein Sondervotum vorlegen. Rot-Rot-Grün habe im Abschlussbericht die Ergebnisse der Ausschussarbeit geschönt, so der Vorwurf des CDU-Obmanns in diesem Gremium, Volker Emde. Die Einwände seiner Fraktion in der letzten Ausschusssitzung seien nicht in den Bericht aufgenommen worden.