Der wegen seiner Offenheit gegenüber der AfD umstrittene Landtagsabgeordnete Michael Heym will CDU-Fraktionsvize bleiben. Heym sagte MDR THÜRINGEN, er stelle sich am Mittwoch in der Landtagsfraktion wieder als Stellvertreter von Fraktionschef Mike Mohring zur Wahl. Dies habe er mit Mohring so abgesprochen, sagte Heym.

Michael Heym Bildrechte: dpa

Mit Blick auf die Kritik an seinem Öffnungsappell in Richtung AfD sagte Heym wörtlich, "wir werden sehen, wie die Wahl ausgeht". Heym hatte in den Tagen nach der CDU-Wahlschlappe bei der Landtagswahl angeregt, jetzt auch das Gespräch mit der AfD zu suchen. Dafür war er in den Reihen der Christdemokraten heftig kritisiert worden. Mit Blick auf den Wahlkampf der Thüringer CDU hatte etwa CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Vorstoß als, so wörtlich, "irre" bezeichnet. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hatte sich in den letzten Tagen davon distanziert.