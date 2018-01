Die Thüringer CDU will ein eigenes Integrationsgesetz in den Landtag einbringen. Fraktionschef Mike Mohring sagte im Anschluss an die Winterklausur der CDU-Landtagsfraktion, das Gesetz solle dafür sorgen, dass Integration wirklich funktioniere. Dazu gehöre, Menschen mit Migrationshintergrund weiterzubilden und ihnen die deutsche Sprache beizubringen. Gleichzeitig müssten aber Flüchtlingen, die ihre Identität verschleierten, Leistungen gekürzt werden. "Wir müssen den Zuwanderern sagen, was von ihnen erwartet wird", so Mohring.

Abstimmungsmarathon beim Haushalt