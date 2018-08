CDU-Jahresempfang: Mohring verteidigt Einladung von Österreichs Kanzler Kurz

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat die Einladung von Sebastian Kurz verteidigt. Mohring sagte dem MDR, Kurz sei einer der wichtigsten Europäer in dieser Zeit. Der österreichische Bundeskanzler und derzeitige EU-Ratspräsident wird zum Jahresempfang der Thüringer CDU am Donnerstagabend Hauptredner sein. Für ihren Empfang übernahm die Thüringer CDU-Fraktion das Motto der österreichischen Ratspräsidentschaft: "Ein Europa, das schützt". Es sei auch die Erwartung, die Thüringer Bürger hätten, sagte Mohring. Zum Jahresempfang in Erfurt werden 3.000 Gäste erwartet.