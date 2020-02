Mehrere Kreisverbände der Jungen Union in Thüringen fordern den Rücktritt von CDU-Landeschef Mike Mohring. Die Kreisverbände Altenburger Land, Gera, Greiz, Ilm-Kreis und Saale-Orla-Kreis sprechen sich mittlerweile für einen personellen Neustart aus.

Bereits am Dienstag hatte der Landesverband der Jungen Union Thüringen eine Neuwahl des Landesvorstandes gefordert.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der genannten JU-Kreisverbände heißt es, das die CDU seit der Landtagswahl und speziell in den letzten Tagen ihren Zickzackkurs nicht ablegt habe. In Anbetracht einer möglichen Neuwahl sei es den Thüringer Wählern nicht mehr zu vermitteln, das Kreuz beim gleichen Spitzenkandidaten und der gleichen Strategie zu setzen.