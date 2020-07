Kommunalordnung CDU-Landtagsfraktion gegen mehr kommunale Bürgerbeteiligung

Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion hat ihre Kritik an der geplanten Änderung der Kommunalordnung verschärft. Fraktionschef Mario Voigt sagte MDR THÜRINGEN, die Änderungen seien ein Paket zur Entmachtung der Bürgermeister im Freistaat. Das werde die Union nicht mittragen.

Nach Angaben von Voigt führt die von Rot-Rot-Grün geplante Stärkung der Basisdemokratie einerseits zu mehr Bürokratie. Andererseits würden die Kommunen in ihrer Entscheidungsfreiheit beschnitten. Voigt kritisierte zudem den Plan von Linken, SPD und Grünen, den Kommunen nur die Gelegenheit für eine schriftliche Stellungnahme zu geben. Der CDU-Politiker forderte stattdessen eine öffentliche Anhörung im Landtag, um für mehr Transparenz zu sorgen.

Die Thüringer SPD-Jugend zeigte sich irritiert über die CDU-Position. Die Union sei "die ständige Bremse bei der Jugendbeteiligung", sagte der Thüringer Juso-Chef Oleg Shevchenko am Sonntag. Das Bürokratieargument sei "wirklich sehr weit hergeholt". Shevchenko sagte, wer die Zukunft des ländlichen Raums nicht verspielen wolle, müsse die Mitbestimmung der jungen Menschen vor Ort möglich machen.

Die Thüringer Linke hat die Pläne der rot-rot-grünen Koalition zur Änderung der Kommunalordnung verteidigt. Man halte an der Idee der "gläsernen Rathäuser" fest, sagte der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Sascha Bilay, MDR-THÜRINGEN. Das Handeln der kommunalen Verwaltungen sowie die politischen Entscheidungen in Gemeinde- und Stadträten sowie Kreistagen müssten transparenter werden und die Bürger vor Ort stärker als bisher daran beteiligt werden.

Der Kritik von Seiten der CDU hielt Bilay entgegen, die Union vertrete in erster Linie die Interessen der Bürgermeister und Landräte. Über das geplante Procedere sei man sich mit der CDU im Innenausschuss einig gewesen. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände würden um schriftliche Stellungnahmen gebeten, gegebenenfalls könnte darüber hinaus auch eine mündliche Anhörung stattfinden.

Nach dem Willen der rot-rot-grünen Regierungsfraktionen sollen in die Thüringer Kommunalordnung mehr Elemente der Bürgerbeteiligung aufgenommen werden. Unter anderem soll es den Einwohnern erlaubt werden, in jeder Stadt- oder Gemeinderatssitzung Fragen an den Bürgermeister zu stellen. Auch Jugendliche sollen mehr Mitspracherechte bekommen. Linke, SPD und Grüne sprechen von einer notwendigen Modernisierung der Kommunalordnung.