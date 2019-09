Thüringens CDU-Vorsitzender Mike Mohring hat seine Parteimitglieder zum Kampf um jede Wählerstimme aufgerufen. Die CDU wolle bei der Landtagswahl am 27. Oktober stärkste Partei werden, sagte Mohring am Samstag auf einem Landesparteitag in Geisa. Deshalb müssten die 44 Direktkandidaten in den Wahlkreisen um jede Stimme kämpfen. Laut einer aktuellen Umfrage von infratest-dimap im Auftrag von MDR THÜRINGEN lag die CDU im Juli auf Platz 3 hinter Linken und AfD.

Wahlkampf-Themen definiert

Mohring sagte weiter, die Frage sei, ob Thüringen künftig von den Rändern regiert werde oder von der Mitte. Die Linke habe ihre Chance vertan, Thüringens Zukunft zu gestalten.

Mike Mohring, Bernhard Vogel, Volker Bouffier, Christine Lieberknecht, Dieter Althaus (v.l.n.r.) Bildrechte: MDR/Ulli Sondermann-Becker Mohrings hessischer Amtskollege Volker Bouffier ergänzte, die AfD stehe für Hass und Ausgrenzung. Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel hatte die Christdemokraten zuvor davor gewarnt, sich von den Rechtspopulisten die Themen diktieren zu lassen. Im Wahlkampf wollen die Christdemokraten vor allem auf die Themen Innere Sicherheit, Bildung sowie Stärkung des ländlichen Raumes setzen. Mohring sprach von "der Versöhnung von Stadt und Land" - seine CDU werde nicht dabei zusehen, wie der ländliche Raum ausblute und zum Schluss der Letzte das Licht ausmache, sondern aktiv dagegen vorgehen, auch mit Geld.

Schnelles Internet und Mobilität

So müsse der öffentliche Personen-Nahverkehr wieder stärker ausgebaut werden. "Was nutzt dem Lehrling das kostenlose Azubi-Ticket, wenn kein Bus fährt", fragte Mohring rhetorisch. Oder: Ohne schnelles Internet überall in Thüringen werde sich die Kluft zwischen Land und Stadt weiter vertiefen. Und: Wer eine Familie gründen und bauen möchte, der sei auf günstige Immobilienpreise angewiesen, wie sie auf dem Land noch zu finden seien.

Rückkehr-Prämie versprochen

In ihrem Wahlprogramm verspricht die CDU außerdem eine Rückkehr-Prämie an ehemalige Thüringer für die, die ihren Wohnsitz zurück in den Freistaat verlegen. Die Prämie soll 5.000 Euro betragen und gezahlt werden, wenn ein Hauptwohnsitz und eine Arbeitsstelle in Thüringen nachgewiesen wird.

Das ist eine Einladung, wieder nach Hause zu kommen und hier die Zukunft zu gestalten Mike Mohring

Außerdem setzen sich die Christdemokraten für mehr Lehrer und Polizisten ein sowie für die Abschaffung des Bildungsurlaubs.

Straßenausbaubeiträge zurückzahlen

Mohring bekräftigte auf dem Parteitag auch die Forderung, die seit 1990 von Grundstückseigentümern erhobenen Straßenausbaubeiträge an diese zurückzuzahlen. Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Die Linke) hatte diese Forderung am Freitag im Landtag scharf kritisiert. Die CDU wolle 500 Millionen Euro an Menschen zurückzahlen, die sie ihnen zuvor weggenommen habe, so Ramelow.

Klimaschutzantrag beschlossen