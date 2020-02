Mike Mohring unter Druck Mehrere CDU-Kreisverbände fordern personellen Neustart

Die Kritik an CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring nimmt zu. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter allen CDU-Kreisverbänden in Thüringen. Von den 23 angeschriebenen antworteten bislang 16. Sieben Kreisverbände forderten einen personellen Neuanfang an der Spitze der Landes-CDU.