Landtagswahl: Thüringer CDU und Linke sehen keine Chance für Koalition

Thüringer CDU und Linke sehen auf absehbare Zeit keine Chance für eine gemeinsame Regierungsbildung. Die Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte am Samstag MDR THÜRINGEN, ihre Partei streite dafür, die rot-rot-grüne Koalition unter Ministerpräsident Bodo Ramelow auch 2019 fortzusetzen. Sommerlochdebatten jenseits davon finde sie irrelevant.

Mike Mohring, Landes- und Fraktionsvorsitzender der Thüringer CDU sagte MDR THÜRINGEN, seine Partei gehe ihren eigenen Weg. Und das bedeute klare Abgrenzung nach rechts und links. Die CDU wolle die Linkskoalition in Thüringen ablösen und eine Regierung der bürgerlichen Mitte bilden. Das sei das Ziel und dafür werbe die CDU bei den anstehenden Landtagswahlen im kommenden Jahr , so Mohring weiter.

Zuvor hatte sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Daniel Günther offen für Koalitionen von CDU und Linken in Ostdeutschland gezeigt. Günther sagte in einem Zeitungsinterview, im Osten sei die Parteienlandschaft anders als im Westen. Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall gebe es auch durch regionale Kooperationen ein "gutes Stück Normalisierung" zwischen CDU und Linken. Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, müsse trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da sollte die CDU pragmatisch sein, so Günther weiter.