Der frühere Thüringer CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring ist in den Bundesvorstand seiner Partei gewählt worden. Beim digitalen Parteitag am Samstag erhielt er mit 527 die wenigsten Stimmen unter den 26 Mitgliedern, die in das Gremium gewählt wurden. Zuvor war er Mitglied im kleineren Bundespräsidium der Partei gewesen.