CDU-Chef Mohring gibt sich in Steueraffäre reumütig

Mike Mohring (CDU) Bildrechte: dpa

Die Staatsanwaltschaft Gera hatte die Aufhebung seiner Abgeordneten-Immunität beantragt, um gegen Mohring ermitteln zu können. Diesen Schritt erklärt sich Mohring so: "Als Politiker hat man eine besondere Vorbildfunktion, und deswegen hat die Säumigkeit auch zu Reaktionen geführt." Entscheidend sei aber, dass er zu jeder Zeit die Vorauszahlungen geleistet habe, die seinem Einkommen entsprechend zu machen seien. Und dies auch immer fristgerecht. Mohring sagte weiter: "Es gibt kein Einkommen, das nicht angegeben ist. Und die verzögerte Einreichung hat auch nicht dazu geführt, dass ich Steuerschulden verzögert habe oder gar hinterzogen habe." Die Steuererklärung sei zu spät abgegeben worden, aber seine Steuern dafür, was er an Einkommen habe, die habe er bezahlt.



Mohring fügte hinzu, dass er inzwischen auch die Steuererklärung für 2017 eingereicht habe.