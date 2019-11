Wie Schweinsburg MDR THÜRINGEN sagte, müssten jetzt die richtigen Schlüssen nach einem Wahlkampf gezogen werden, ", der ausschließlich auf eine Person zugeschnitten war". Im Landkreis Greiz habe es, so Schweinsburg, eine Differenz von bis zu 15 Prozent zwischen Erst- und Zweitstimme gegeben. In einer internen Mail, aus der die "Thüringer Allgemeine" (TA) zitiert, heißt es von der Landrätin: "Die Ankündigung einer "Simbabwe"-Koalition wenige Wochen vor der Landtagswahl hat der CDU vor allem im ländlichen Raum ‎enorm Stimmen gekostet." Die frühere Parteichefin Christine Lieberknecht habe vor fünf Jahren "rund 35 Prozent geholt und wurde auch durch den j‎etzigen Landes- und Fraktionsvorsitzenden aus dem Amt gedrängt", erklärte Schweinsburg, die zudem Präsidentin der Thüringischen Landkreistages ist.

Die CDU hatte 2014 bei der Landtagswahl 33,5 Prozent der Zweitstimmen bekommen und war bei der Abstimmung am 27. Oktober auf 21,8 Prozent abgestürzt. Schweinsburg kündigte in der E-Mail an, eine von CDU-Generalsekretär Raymond Walk verschickte Solidaritätsadresse für Mohring nicht zu unterschreiben. Darüber hinaus wollen bislang nach Informationen der TA weitere zehn Kreisverbände die Erklärung nicht unterstützen. In dem Entwurf des von Walk versendeten Schreibens heißt es: "Wir unterstützen den Vorschlag für eine Koalition der Mitte."