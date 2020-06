Der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte von der CDU kandidiert für den Thüringer Vorsitz seiner Partei. Bildrechte: privat

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN trafen sich vergangene Woche Mitglieder der CDU-Führungsriege zu einem Gespräch. An dem Treffen nahmen auch die früheren Ministerpräsidenten Dieter Althaus und Bernhard Vogel teil. In einem Schreiben an die CDU-Mitglieder empfehlen Althaus und Vogel, eine Kandidatur Hirtes als Landeschef zu unterstützen. Walk soll demnach als Vize antreten. Walk selbst sagte MDR THÜRINGEN, er werde dieser Aufforderung nachkommen. Er halte es aber nicht für optimal und für schwierig, wenn ein Bundestagsabgeordneter von Berlin aus den CDU-Vorsitz in Thüringen führe.