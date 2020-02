Thüringen-Krise CDU-Spitze erlaubt punktuelle Zusammenarbeit mit Rot-Rot-Grün

Der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt wurde ebenfalls zu den Sitzungen von CDU-Präsidium und Bundesvorstand gerufen. Bildrechte: dpa

Diese Punkte waren Bestandteil einer am Freitag in Thüringen ausgehandelten "Stabilitätsvereinbarung" zwischen CDU auf der einen Seite und Linken, SPD und Grünen auf der anderen Seite. Die Bundes-CDU hatte dies zunächst am Freitag kritisiert und auf den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegen eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD verwiesen. Thüringens CDU-Generalsekretär Raymund Walk erklärte am Montag nach der Sitzung von Bundesvorstand und -Präsidium seiner Partei, es habe ein generelles Verständnis für den Willen der CDU-Fraktion gegeben, "über parlamentarische Verfahren zu einer Lösung beizutragen um stabile Verhältnisse für Thüringen zu erreichen". Stimmen aus der CDU für den Linke-Politiker Bodo Ramelow bei der nächsten Ministerpräsidentenwahl schloss er aus. "Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag wählt Bodo Ramelow nicht zum Thüringer Ministerpräsidenten und es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD."



Führende CDU-Politiker aus Thüringen waren am Montag zur Aussprache mit der CDU-Spitze in Berlin einbestellt worden. Neben dem thüringischen CDU-Chef Mike Mohring, der dem Parteipräsidium angehört, waren auch der stellvertretende Landesvorsitzende Mario Voigt und Generalsekretär Raymond Walk an. Voigt und Walk wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur extra zu den Beratungen vorgeladen, um das weitere Vorgehen in Thüringen zu besprechen.