Helaba-Chefvolkswirtin: Thüringen mangelt es an Arbeitskräften

In der Studie "Mitarbeiter = Mitmenschen für Thüringen" hat die Helaba den Thüringer Arbeitsmarkt untersucht. Die Arbeitslosenquote ist in Thüringen von 17 Prozent im Jahr 2005 auf 5,4 Prozent im Mai 2018 gefallen. Gleichzeitig ist die Zahl der offenen Stellen steil angestiegen. In Sonneberg gibt es sogar mehr freie Stellen als registrierte Arbeitslose.



Darauf, sagt die Chefvolkswirtin der Helaba, Gertrud R. Traud, müssen die Arbeitgeber reagieren: mit attraktiveren Angeboten an die Arbeitnehmer - für flexibleres Arbeiten und Home-Office, mit weniger Leiharbeit und Befristungen, mehr Weiterbildung und natürlich auch mit deutlich höheren Löhnen.