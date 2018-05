Thüringen erkundet in China die Wirtschaft von Morgen

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Bildrechte: dpa

"Wir müssen regelmäßig vor Ort präsent sein, für unsere Produkte und unseren Standort werben", so der Minister vor der Abreise, "politische Begleitung in Form von Delegationsreisen ist in einem Land wie China dabei unumgänglich. Die Politik ist hier nach wie vor der wichtigste Türöffner für die Wirtschaft".



Potential, die Beziehungen auszubauen, gibt es genügend. Eine engere Zusammenarbeit soll es vor allem in der optischen Industrie geben: Anknüpfen kann Thüringen dabei an gute Beziehungen aus DDR-Zeiten mit dem Zeiss-Konzern. So ist auch ein Besuch bei der Carl Zeiss IMT (industrielle Messtechnik) in Shanghai geplant. Und Jena-Optronik wird einen Vertrag mit der China Academy of Space Technology unterzeichnen, einem Unternehmen, das Weltraumsatelliten erforscht. Konkret wird es in Nanjing, dort wird mit Beteiligung des Erfurter Forschungsinstituts CiS ein neues Institut zur Entwicklung elektromechanischer Sensoren eingeweiht.