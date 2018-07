Chinesisches Batteriewerk bringt 1.000 Arbeitsplätze

Montagnachmittag sollen die entsprechenden Verträge unterzeichnet werden. Bildrechte: dpa

Thüringen und die Unternehmensführung von CATL werden dazu am Montagnachmittag in Berlin eine so genannte Projektvereinbarung unterschreiben. Und zwar im Rahmen eines deutsch-chinesischen Regierungstreffens. Bei dem Treffen empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang, der zusammen mit mehreren Ministern anreist.



Weitere Details zu der Investition sollen um 16:30 Uhr in der Thüringer Landesvertretung in Berlin bekantn gegeben werden. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee zeigte sich erfreut über die Entscheidung von CATL, nach Thüringen zu gehen. Die Ansiedlung sei eine der wichtigsten Investitionen im Freistaat seit zehn Jahren. Thüringen bekomme dadurch die Chance, zu einem der führenden europäischen Standorte für Batterietechnologien aufzusteigen.