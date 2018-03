Mit zahlreichen Gottesdiensten begehen Christen in ganz Thüringen Karfreitag. Der Überlieferung nach starb Jesus Christus an diesem Tag am Kreuz. Deshalb erinnern die Thüringer Christen am Karfreitag an das Leiden Jesus Christus.

Karfreitag kommt von "kara", was soviel bedeutet wie klagen, weinen oder trauern Bildrechte: dpa

Im ganzen Freistaat finden Gottesdienste statt. So versammelt sich am Freitagnachmittag im Erfurter Dom die katholische Gemeinde in der Todesstunde Jesu zur Karfreitagsliturgie. Messen dürfen am Karfreitag und Karsamstag nicht gefeiert werden.



Zudem lädt die evangelische Kirche zu zahlreichen Passionskonzerten ein. In Weimar wird am Freitagabend bei einem ökumenischen Kreuzweg kindgerecht an den Leidensweg Jesu gedacht.



Auch in Thüringen ist der Karfreitag ein so genannter stiller Feiertag. Tanz- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie öffentliche Sportveranstaltungen sind verboten. Ausnahmen sind nur möglich, wenn die Veranstaltungen den besonderen Charakter des kirchlichen Feiertags würdigen.