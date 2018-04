Laut Hirte bietet diese Kleinteiligkeit aber auch Chancen. Diese müssten die ostdeutschen Länder für sich nutzen. Am Ende könnten die Lebensqualität und die Qualität der Arbeitsplätze in Ostdeutschland sogar besser sein als in manchen westdeutschen Ballungszentren. Hirte will als Ostbeauftragter nach eigenen Angaben insbesondere die kleinen und mittelständischen Firmen weiter intensiv fördern. Außerdem fordert er von den Ostdeutschen, mit mehr Selbstbewusstsein auf die eigene Geschichte und das bisher Erreichte zu schauen. Wirtschaft sei zu 50 Prozent Psychologie. Es gehe darum, die positiven Punkte hervorzuheben.

Der CDU-Politiker verteidigte zudem seine umstrittenen Äußerungen über die Skepsis der Ostdeutschen gegen Ausländer. Die Menschen in den ostdeutschen Ländern seien nicht fremdenfeindlich, so Hirte. Sie hätten allerdings einen anderen gesellschaftlichen Hintergrund und seien kritischer eingestellt. Wenn man sich die in Teilen gescheiterte Integration von Zuwanderern in westdeutschen Großstädten ansehe, dann sei das eine Situation, die man auch in den ländlichen Regionen in Westdeutschland und insbesondere in Ostdeutschland nicht haben wolle, so Hirte.