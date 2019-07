Die beiden großen christlichen Kirchen leiden in Thüringen weiter unter Mitgliederschwund. Wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Freitag mitteilte, ist die Zahl ihrer Gemeindeglieder im Freistaat im vergangenen Jahr um rund 13.860 gesunken. Derzeit gehören der Kirche knapp 426.000 Menschen an.

Rund 4.800 Menschen sind im vergangenen Jahr in Thüringen aus der evangelischen oder der katholischen Kirche ausgetreten. Bildrechte: dpa

Der stellvertretende Landesbischof der EKM, Propst Christoph Hackbeil, sagte, die aktuellen Zahlen gäben ihm "einen Stich". Der erneute Rückgang sei zwar vor allem auf Todesfälle zurückzuführen. Aber auch Austritte spielten eine Rolle. So sind rund 3.700 Menschen im vergangenen Jahr aus der evangelischen Kirche in Thüringen ausgetreten. Beim katholischen Bistum Erfurt gab es im gleichen Zeitraum 1.040 Austritte.



Gemessen an der Gesamtbevölkerung gehört derzeit fast jeder fünfte Thüringer der evangelischen Kirche an. Die Katholiken machen sieben Prozent der Bevölkerung aus. Zur EKM gehört der größte Teil des Gebietes von Thüringen. Ausnahme ist der Kirchenkreis Schmalkalden mit rund 24.000 Kirchenmitgliedern, der zur evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck gehört. Die katholische Kirche ist in Thüringen mit drei Bistümern vertreten: das Bistum Erfurt, das flächenmäßig den größten Teil Thüringens erfasst, das Bistum Fulda, zu dem ein kleines Gebiet um Geisa in Westthüringen gehört, sowie das Bistum Dresden-Meißen, zu dem größere Gebiete in Ostthüringen gehören (Regionen Altenburg-Gera-Eisenberg sowie Greiz-Schleiz).