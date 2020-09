Schon in der DDR hatte sich Matschie in der damals neu gegründeten SDP engagiert, 1990 zog der Theologe in den Bundestag ein und blieb dort zunächst bis 2004. Als er 2002 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium wurde, schien das der Beginn einer großen politischen Laufbahn auf Bundesebene zu sein. 2004 trat er zurück und ging als Spitzenkandidat für die SPD in die Landtagswahl. Er unterlag jedoch seinem CDU-Kontrahenten Dieter Althaus deutlich und musste sich mit dem Posten des SPD-Fraktionschefs begnügen.