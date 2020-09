Umfrage Viele Thüringer kritisieren Umgang mit ehrenamtlicher Arbeit

Ob als Bürgermeister, in der Feuerwehr oder in der Pflege: Ehrenamtliche leisten häufig Arbeit, die klassischerweise in den Aufgabenbereich des Staates fällt. Laut einer aktuellen Umfrage sehen das viele kritisch.