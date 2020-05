Seit Mitte Februar fehlten den 16 Mitgliedsorten bereits Kurtaxe-Einnahmen in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Auch der Verlust bei den Thermalbädern gehe in die Millionen. Der Gästeeinbruch trifft die Kommunen gleich mehrfach. Denn sie sind an Kurgesellschaften, Kurmittelhäusern und Thermen beteiligt, haben also laufende Kosten bei weggefallenen Einnahmen zu tragen. Dazu kommt, dass die Gewerbesteuern einbrechen, weil die lokale Wirtschaft vor allem auf Kurgäste und Touristen angewiesen ist.