Thüringen Linke will Diäten-Erhöhung wegen Corona aussetzen

Astrid Rothe-Beinlich von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sagte MDR THÜRINGEN, sie halte den Vorschlag grundsätzlich nicht für falsch, man könne das im Verfassungsausschuss diskutieren. Es sei aber zunächst eine symbolische Forderung; die tatsächliche Wirkung werde gering sein. Sie könne sich aber vorstellen, dass beispielsweise alle Abgeordneten einmalig in einen Fonds für Corona-Hilfen einzahlten. Die Bezüge grundsätzlich anders zu regeln, sei jedoch der noch bessere Weg, sagte Rothe-Beinlich. So sollten Abgeordnete auch in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen, ihre Fraktion rege das schon lange an.

Kritik an Automatismus der Diäten-Erhöhung

In Thüringen steigen die Diäten jährlich automatisch. Die Parlamentarier entscheiden also nicht selbst über Erhöhungen. Die Erhöhung ist in der Thüringer Verfassung geregelt und bemisst sich an der Preis- und Einkommensentwicklung.

Diese Regelung der automatischen Erhöhung ist seit Jahren umstritten - Kritik kommt etwa vom Bund der Steuerzahler. Aus Protest gegen den Automatismus spenden Abgeordnete der Linken regelmäßig ihre jährliche Diätenerhöhung an einen Verein. Die "Alternative 54" unterstützt damit soziale Projekte in Thüringen. Auch das System von steuerfreien Pauschalen wird kritisiert - etwa weil jeder Abgeordnete zusätzlich zur Fahrkostenpauschale mit einem Freifahrtschein 1. Klasse für die Bahn in Thüringen ausgestattet wird.

