Die Landesschülervertretung Thüringen hat sich gegen ein sogenanntes Durchschnittsabitur ausgesprochen. Den Vorstoß aus Schleswig-Holstein, die Abiturzeugnisse aus den Noten der letzten vier Schuljahre und ohne Prüfungen zu erstellen, lehne man entschieden ab. Er sei überstürzt und "in keinem Fall gewinnbringend", heißt es in einer Mitteilung.

Schleswigs-Holsteins Kultusministerin Karin Prien (CDU) hatte sich am Dienstag für ein "Anerkennungsabitur" ohne Abschlussprüfungen ausgesprochen. Dies stieß zum Teil auf offenen Widerspruch in den anderen Bundesländern. Die Kultusminister der Bundesländer wollen am Mittwoch über das weitere Vorgehen bei den anstehenden Schulabschlussprüfungen in der Corona-Krise beraten.