Allen Prüflingen wird Vorbereitungszeit zugesichert Bildrechte: dpa

Seit Mittwoch steht fest, dass die Abiturienten im Freistaat ab dem 27. April wieder in die Schule gehen sollen. Ursprünglich hätten die Abiturprüfungen in Thüringen am 30. April starten sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurden sie aber zeitlich verschoben. Holter hatte versichert, dass die Abiturienten genug Zeit zur Vorbereitung bekommen sollen - in einem schulischen Umfeld. Einen neuen Termin hatte er aber bis zum Donnerstagnachmittag nicht genannt, da er erst die Entwicklung der Corona-Infektionen in Thüringen abwarten wollte. Die Thüringer Landesschülervertretung hatte dies kritisiert und konkrete Termine gefordert.



Holter sagte, dass die Abiturienten ab 27. April Zeit zur individuellen Prüfungsvorbereitung in den Schulen haben. "Das wird aber kein klassischer Unterricht sein", sagte er. Mit Blick auf die Prüfungen sei denkbar, dass diese in diesem Jahr nicht jeweils in einem großen Raum stattfinden, sondern in getrennten Räumen. Ob die Termine für die Haupt- und Realschulabschluss-Prüfungen gehalten werden können, werde derzeit noch geprüft. Auch in diesem Fall sollen die Schüler ausreichend Vorbereitungszeit erhalten.