Eisfeld: Kuhschwanzfest abgesagt

Die Stadt Eisfeld (Kreis Hildburghausen) hat das Kuhschwanzfest abgesagt. Wie Bürgermeister Sven Gregor (FW) sagte, hat sich die Stadt schweren Herzens zu dem Schritt entschlossen. Das Kuhschwanzfest ist mit mehreren Tausend Besuchern eins der größten Volksfeste in Südthüringen und sollte am Pfingstwochenende über die Bühne gehen.

Erfurt

Kein Krämerbrückenfest 2020 in Erfurt

In Erfurt ist nun auch das Krämerbrückenfest für dieses Jahr abgesagt worden. Nach Angaben der Stadt können die geforderten Sicherheitsabstände auch in der abgespeckten Variante eines Straßenfestes nicht eingehalten werden. Das Krämerbrückenfest sollte vom 19. bis 21. Juni stattfinden. Das Stadtfest ist eines der größten in Thüringen und wird seit 1975 gefeiert.

Entscheidung über Domstufen-Festspiele am 30. Mai

Das Theater Erfurt erarbeitet derzeit in Abstimmung mit der Stadt ein Szenario, unter welchen Bedingungen die Domstufen-Festspiele in diesem Jahr stattfinden könnten. Kulturdezernent Tobias Knoblich sagte, da es sich um ein geschlossenes Areal mit Sitzplätzen handelt, sei beispielsweise der geforderte Abstand zwischen den Besuchern besser zu steuern als beim Krämerbrückenfest. Ob die Festspiele stattfinden, will das Theater Erfurt am 30. Mai entscheiden.



Giuseppe Verdis "Nabucco" soll eigentlich vom 10. Juli bis zum 2. August Besucher an die Erfurter Domstufen locken, die für die Festspiele als Open-Air-Bühne dienen. Die Festspiele sind jedes Jahr ein wichtiger Veranstaltungshöhepunkt für das Theater. Im vergangenen Jahr kamen zu 21 Aufführungen insgesamt rund 44.400 Besucher.

Mühlhausen: Stadtkirmes steht auf der Kippe

Nach dem neuen Erlass zu Großveranstaltungen steht auch die 143. Mühlhäuser Stadtkirmes Ende August auf der Kippe. Kirmesoberbürgermeister Steffen Gretsch kündigte an, dass sich der Traditionsverein Mühlhäuser Heimatfeste um eine Terminverschiebung bemühen will. Es müsse aber abgewartet werden, ob für die Zeit nach dem 31. August so ein Fest in der Größenordnung wieder zulässig ist. Mit zehntausenden Besuchern zählt die Stadtkirmes zu den größten Heimatfesten der Region. Das Fest sollte am 28. August beginnen und neun Tage lang gefeiert werden.

Obermehler: "Party.San"-Festival abgesagt - Planung für 2021 läuft

Das "Party.San Metal Open Air" im Unstrut-Hainich-Kreis ist für dieses Jahr abgesagt. "Wir unterstützen natürlich die Entscheidung von Bund und Ländern zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern auf Festivals voll und ganz", teilten die Veranstalter aus Weimar mit. Über einen Termin für 2021 und über Fragen zu bereits gekauften Tickets wollen sie in den kommenden Tagen informieren.



Das "Party.San" gilt als eines der größten Musikfestivals für extreme Metal-Spielarten in Europa. In den vergangenen Jahren reisten stets 8.000 bis 10.000 Besucher aus dem In- und Ausland zum Flugplatz Obermehler-Schlotheim. Bis 2010 wurde das Festival in Tiefengruben bei Bad Berka gefeiert.

Rudolstadt

30. Rudolstadt Festival-Auflage fällt aus

Auch das berühmte Rudolstadt Festival fällt wegen der Corona-Krise dieses Jahr aus. Wie Festival-Sprecherin Miriam Rossius MDR THÜRINGEN sagte, soll das Programm soweit wie möglich ins nächste Jahr verschoben werden. An den Künstlern und auch am Länderschwerpunkt Deutschland werde festgehalten. Auch der Ruth-Preisträger, der Kölner Karnevals- und Musikverein Humba, würden beim Festival im Sommer 2021 geehrt. Das Veranstaltungsteam bedauere sehr, dass das Festival ausfallen müsse, so die Sprecherin. Die Veranstalter würden aber die Entscheidung von Seiten der Behörden voll mittragen. In einer Mitteilung hieß es zur Begründung der Absage: "All die wichtigen Vorkehrungen, die jetzt notwendig sind, lassen sich einfach nicht mit einem Festival vereinbaren, das ja gerade von der Nähe und Begegnung so vieler Menschen lebt und international ausgerichtet ist". Das Geld für bereits gekaufte Eintrittskarten werde erstattet. Deutschlands größtes Festival für Folk-, Roots- und Weltmusik sollte vom 2. bis 5. Juli zum 30. Mal stattfinden.

Rudolstädter Vogelschießen abgesagt

Auch Thüringens größter Rummel - das Rudolstädter Vogelschießen - ist abgesagt Bildrechte: MDR/Karsten Heuke Auch das für Ende August geplante Rudolstädter Vogelschießen ist abgesagt. Das bestätigte Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) MDR THÜRINGEN. Das Volksfest in den September zu verschieben, wäre keine Option, weil derzeit nicht klar sei, inwieweit es weitere Verbote für Großveranstaltungen geben wird. Mit der Absage des Rudolstädter Vogelschießens verzichte die Stadt zwar auf Einnahmen, der größere Schaden entstünde aber Schaustellern und Festwirten, so Reichl.



Seit 1722 gibt es das Rudolstädter Vogelschießen, die 298. Auflage hätte vom 21. bis zum 30. August 2020 stattfinden sollen. Im vergangenen Jahr hatten 80 Schausteller an den zehn Festtagen rund eine halbe Million Besucher nach Rudolstadt gelockt.

Weimars Fassadenfestival soll stattfinden

Die Ausschreibung für das Weimarer Fassadenspektakel "Genius Loci" läuft weiter. Wie die Veranstalter mitteilten, wird derzeit davon ausgegangen, dass das Festival wie geplant Anfang September stattfinden kann. Sollten die Corona-Auflagen einen Strich durch die Rechnung machen, werde das Festival um einige Wochen verschoben. Videokünstler seien jedoch ausdrücklich aufgerufen, ihre Ideen bis zum 17. Mai einzureichen.



Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals stehen nationale Jahresthemen und historische Themen, wie das "Musikland 2020", 75 Jahre Buchenwald-Befreiung und 100 Jahre Thüringen. Projiziert wird an die Wände des Weimarer Marstalls, des Goethe- und Schiller-Archivs sowie an Fassaden in Altenburg. Die drei Preisträger erhalten ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 45.000 Euro.

Thüringer Wandertag abgesagt

Eigentlich sollte am 13. Juni der Thüringer Wandertag unter dem Motto „30 Jahre grenzenlos wandern“ auf die Ruine Brandenburg einladen. Wie der Vorstand mitteilte, wurde nach der Entscheidung zu den Großveranstaltungen nun auch der und die damit verbundene Eröffnung des Wandersommers abgesagt.

Anmerkung der Redaktion: Diese Liste wird fortgeschrieben und mit weiteren Absagen von Großveranstaltungen ergänzt