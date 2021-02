Die "Aktion der toten Scheren" stößt bundesweit auf große Resonanz. Die Handwerkskammer Südthüringen hatte Friseure dazu aufgerufen, Scheren mit einer schwarzen Schleife abzugeben. Damit soll auf deren prekäre Situation in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden. In Südwestthüringen werden heute in Suhl, Schmalkalden oder Eisenach die sogenannten Toten Scheren gesammelt.

Kistenweise kommen aus ganz Deutschland bei der Handwerkskammer Südthüringen in Suhl die Scheren an. Viele mit einem schwarzen Band versehen. "Hinter jeder dieser Scheren stecken große Ängste, teilweise auch schon kaputte Existenzen", so die Kammer-Hauptgeschäftsführerin Marion Glühmann. Sie fordert, dass Friseure künftig dauerhaft öffnen dürfen - wegen der höheren Hygieneanforderungen könnten die Salons auch nicht mehr so verdienen, wie vor der Pandemie.