Das Bündnis #AlarmstufeRot hat Sonntagmittag mit einem Autokorso in Erfurt auf die Situation der Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Mit mehreren Dutzend Autos, Transportern und Sattelschleppern starteten die Teilnehmer vom Domplatz aus zu einer Runde um die Innenstadt.

Ungewöhnlich viel Verkehr am Sonntagmittag in Erfurt - bei der Demo der Veranstaltungsbranche.

Ungewöhnlich viel Verkehr am Sonntagmittag in Erfurt - bei der Demo der Veranstaltungsbranche.

Ungewöhnlich viel Verkehr am Sonntagmittag in Erfurt - bei der Demo der Veranstaltungsbranche. Bildrechte: MDR/Martin Moll

In Lauscha haben am Samstagnachmittag rund 100 Gewerbetreibende auf ihre schwierige Situation hingewiesen. Sie beschrifteten rote Einkaufskörbe mit den Namen ihrer Unternehmen - als Symbol für die sterbenden Geschäfte. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Ralf Pieterwas, wandte sich gemeinsam mit den Demonstranten an die Thüringer Landesregierung: Man könne nicht die Inzidenzwerte zum Maß der Dinge erheben und "das Sterben von Händlern, Gastronomen und der gesamten Freizeitwirtschaft riskieren". Es komme jetzt darauf an, Ziele zu setzen, die die Menschen und Unternehmen in Thüringen erreichen können. Mitorganisator René Seifferth sagte, das Aktionsbündnis plane bereits weitere Mahnwachen.