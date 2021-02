Thüringen | Erleuchtete Kinos in Erfurt, Gera und Weimar

Thüringer Kinos beteiligen sich an der deutschlandweiten Aktion "Kino leuchtet. Für dich". Nach Angaben eines Sprechers des Branchenverbands AG Kino werden das Metropol Kino in Gera und das Lichthaus in Weimar am Sonntagabend erleuchtet. Außerdem beteiligt sich das Cinestar in Erfurt an der Lichtaktion. Damit wollen die Kino-Betreiber für eine Perspektive werben. Seit November sind Kinos wegen der Corona-Pandemie bundesweit geschlossen.

Erfurt | Veranstaltungsbranche demonstriert mit Hupkonzert

Das Bündnis #AlarmstufeRot hat Sonntagmittag mit einem Autokorso in Erfurt auf die Situation der Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Mit Autos, Transportern und Sattelschleppern starteten die Teilnehmer vom Domplatz aus zu einer Runde um die Innenstadt. Das Bündnis fordert Finanzhilfen für die Branche, die wegen der andauernden Absagen von Messen, Kongressen, Volksfesten und Kulturfestivals mit massiven Einnahmeverlusten kämpft.

Die Organisatoren hatten zuvor um Anmeldung und Einhaltung der Hygienevorschriften innerhalb und außerhalb der Fahrzeuge gebeten. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich 61 Fahrzeuge an der Fahrt. Die Demonstration sei störungsfrei verlaufen.

Lauscha | Händler machen auf prekäre Lage aufmerksam

In Lauscha haben am Samstagnachmittag rund 100 Gewerbetreibende auf ihre schwierige Situation hingewiesen. Sie beschrifteten rote Einkaufskörbe mit den Namen ihrer Unternehmen - als Symbol für die sterbenden Geschäfte. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Ralf Pieterwas, wandte sich gemeinsam mit den Demonstranten an die Thüringer Landesregierung: Man könne nicht die Inzidenzwerte zum Maß der Dinge erheben und "das Sterben von Händlern, Gastronomen und der gesamten Freizeitwirtschaft riskieren". Es komme jetzt darauf an, Ziele zu setzen, die die Menschen und Unternehmen in Thüringen erreichen können. Mitorganisator René Seifferth sagte, das Aktionsbündnis plane bereits weitere Mahnwachen.

Erfurt | 103 Platzverweise bei Demo in Erfurt