"Nicht systemrelevant - das ist das Unwort des Jahres für mich, was mir und unserer ganzen Branche sehr wehgetan hat", erklärt Jens Peterlein mit fast erstickter Stimme. Im Juni feierte sein Unternehmen "PVS Veranstaltungsservice" das 30-jährige Firmenjubiläum, wobei "feiern" in diesem Zusammenhang an Zynismus grenzt. Denn seit März gleicht die Stimmung bei PVS in Jena der einer Beerdigung. Die Corona-Pandemie, die viele im Alltag schon fast wieder vergessen haben, bringt die Thüringer Veranstaltungsbranche an den Rand des Ruins.