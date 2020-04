Die Schnelltests, die das Jenaer Leibnitz-Institut gemeinsam mit der Weimarer Firma Sonova entwickelt hat, sind beispielsweise für Arztpraxen gedacht oder für andere medizinische Einrichtungen. Variante drei sind Labortests, die jetzt auch in Thüringen anlaufen. Zum Beispiel am Montag im Dianovis-Labor in Greiz. Dort wurde auch der erste Thüringer auf Corona positiv getestet und es folgten viele weitere Patienten und das mehrfach.

Entsprechend gut kann man jetzt in Kenntnis der Krankheitsgeschichte auch die Antikörper-Tests selbst testen. Das hat Dr. Katharina Boden auch getan, bevor sie nun grünes Licht gegeben hat für die Tests in der kommenden Woche. Vereinfacht gesprochen: Man wusste, was herauskommen muss. Was man noch nicht weiß ist allerdings, wie lange jemand immun ist, der die Krankheit überstanden hat. Die längste "Teststrecke" reicht von Dezember bis heute, also von dem Zeitpunkt an, als die ersten Chinesen praktisch genesen waren. Wenn diese ersten Patienten immer wieder auf Antikörper getestet werden, kann man Rückschlüsse auf die Länge der Immunität schließen. Auch hier lernt man also ständig dazu.