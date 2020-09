Corona-Pandemie Tausende Anträge auf Entschädigung noch nicht bearbeitet

Die Gewährung von Entschädigungsleistungen habe in den vergangenen Jahren aufgrund der wenigen Fälle nur ein "Schattendasein" gefristet, sagte die Sprecherin des TLVwA. Mit der Corona-Pandemie seien die Landesverwaltungen bundesweit von Entschädigungsleistungen "kalt erwischt" wurden. Weder personell noch organisatorisch sei man auf diesen Ansturm vorbereitet gewesen. So gingen etwa im Juni innerhalb von zwei Wochen bis zu 6.000 Anträge auf Entschädigungszahlungen ein. Mittlerweile liege die Anzahl bei durchschnittlich 500 Anträgen, Tendenz steigend aufgrund der Reiserückkehrer.

Im vergangenem halben Jahr sei deshalb das zuständige Personal im TLVwA um 400 Prozent auf jetzt 47 Mitarbeiter aufgestockt worden. Dennoch würden die sich mehrfach geänderten Rechtsvorschriften sowohl auf Bundes- als auch auf Kreisebene dafür sorgen, dass nahezu jeder Antrag ein Einzelfall ist, der geprüft werden muss. Bisher wurden in Thüringen etwa zwei Millionen Euro Entschädigung an Arbeitgeber gezahlt, deren Angestellte infolge von Quarantäne oder Kinderbetreuung nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten.

Der Arbeitgeberverband in Thüringen kritisiert den hohen bürokratischen Aufwand für die Unternehmen. Es sei zu befürchten, dass die Antragsstellung zukünftig noch komplizierter wird, da in Thüringen nun das regionale Corona-Pandemiegeschehen greife. Damit könnten Arbeitnehmer beispielsweise von der Schließung von Kindergärten und Schulen unterschiedlich betroffen sind.

Annette Ullrich ist Geschäftsführerin der Plasttechnik Hohleborn. Für eine der 40 Mitarbeiterinnnen, die in Quarantäne ist, hat sie den vollen Lohn weiter gezahlt und den Antrag auf Entschädigung am 16. April gestellt. Der Eingang wurde am 19. Mai bestätigt. Am 4. August hat das Landesverwaltungsamt weitere Unterlagen zum Lohn angefordert. "Seither ist Ruhe", sagt die Unternehmerin. Zum Glück sei das nicht existenzbedrohend, denn in ihrem Fall geht es nur um einen höheren dreistelligen Betrag für eine Woche Lohn.