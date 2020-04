Auch Kinder haben in Zeiten der Corona-Pandemie oft große Sorgen, auch wenn sie es nicht immer zeigen. Der Eisenacher Kinder- und Jugendpsychotherapeut Steffen Bambach sagt, besonders schwierig sei es für jene Kinder und Jugendlichen, die schon vor Ausbruch von Covid-19 seelische Probleme hatten. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bietet Bambach Therapiegespräche jetzt als Videosprechstunden an. Das ist für die meisten Eltern Neuland, gesetzlich aber schon seit vorigem Jahr erlaubt. Bambach spricht ruhig, ehrlich und einfühlsam am Telefon. Seine Worte wählt er mit Bedacht.