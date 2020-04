An einem lauen Frühlingsabend im eigenen, coronasicheren Wagen sitzend einen Film im Autokino genießen - das wird in Thüringen bald möglich sein. Wie die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) MDR THÜRINGEN mitteilte, liegen landesweit bisher zehn Anträge auf Betreiben eines Freiluftkinos vor - und es werden fast täglich mehr.

Auf dem Gelände der Erfurter Messe soll noch in diesem Frühjahr ein Autokino mit 400 Stellplätzen entstehen. Wie die Geschäftsführung MDR THÜRINGEN mitteilte, wird die Rückwand der Messehalle 1 dabei als Leinwand dienen. Für die technische Umsetzung hat sich laut TLM die "Bibow Communication GmbH" mit Sitz im sächsischen Torgau und in Erfurt beworben. Auch auf dem Freibadgelände am Stausee Hohenfelden im Kreis Weimarer Land ist ein Autokino geplant. Wie die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld - zu der Hohenfelden gehört - MDR THÜRINGEN mitteilte, ist hier als Betreiber der Event-Veranstalter Hans C. Marcher, auch bekannt als "Hans vom See", im Gespräch. Die technische Umsetzung soll auch hier Bibow übernehmen.