Der Thüringer Bauernverband hat mit Verständnis auf das komplette Einreiseverbot für Saisonarbeiter aus Osteuropa reagiert. Präsident Klaus Wagner sagte MDR THÜRINGEN am Mittwoch, Vorrang habe der Schutz vor weiteren Infektionen mit dem Coronavirus. Allerdings verschärfe der Einreisestopp die Situation bei der Anfang April beginnenden Spargelernte dramatisch.

Wagner setzt große Hoffnung auf die am Montag vom Bundeslandwirtschaftsministerium freigeschaltete Jobbörse www.daslandhilft.de . Der Bauernverbandspräsident hofft, dass sich beispielsweise Studenten, freigewordenen Arbeitskräfte aus der Gastronomie, oder andere aufgrund der Corona-Krise unbeschäftigte Bürger für die Spargelernte zur Verfügung stellen. Wagner sagte wörtlich:

Wer in diesem Jahr Spargel essen will, der muss ihn selber stechen.

Dieser Meinung ist auch Karl Walter Hecht von der Agrargenossenschaft Spargelhof Herbsleben. Hecht sagte MDR THÜRINGEN, fast alle der jährlich rund 200 Saisonarbeiter aus Osteuropa würden wegen des Einreisestopps in diesem Jahr fehlen. Darum gehe sein Betrieb einen bundesweit einzigartigen Weg: Einzelne Spargelparzellen werden zur Miete angeboten.

Ein sogenannter "Damm" mit einer Länge von 300 Metern kann vom 06. April bis zum 24. Juni von Jedermann für 225 Euro gemietet werden. Was der Mieter dann mit dem Spargel macht - selber essen oder weiter verkaufen - sei ihm überlassen. Das entsprechende Mietangebot ist laut Hecht am Dienstag auf Facebook veröffentlicht worden - mit bisher großer Resonanz. - In Herbsleben wird auf rund 100 Hektar Spargel angebaut.