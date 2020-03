Markierungen weisen auf Mindestabstand hin

"Globus" in Suhl und "Toom" in Weimar haben sehr viel zu tun - verweisen für offizielle Aussagen aber an die Pressestellen der Zentralen.

Eine Mitarbeiterin vom "Hornbach" in Jena meldet sich beim MDR THÜRINGEN-Service. Sie möchte ihren Namen nicht nennen, berichtet aber, dass die Mitarbeiter "knapp vorm Nervenzusammenbruch" stehen.

Der Baumarkt ist so voll, keiner achtet auf Schutz. Es wird kein Abstand gehalten. Der Baumarkt wird zum Familientreff. Mitarbeiterin eines "Hornbach"-Marktes

Zu manchen Zeiten ist kaum ein Einkaufswagen zu bekommen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Das "Bauhaus" in Gera hat auch viele Kunden. Die Strategie allerdings: Zugang beschränken. Wird es im Markt zu voll, dürfen keine Kunden mehr rein, ehe nicht welche raus sind. Wie viele "erlaubt" sind, wird nicht beantwortet - in größeren Märkten seien es mehr Menschen, in kleineren weniger. Markierungen auf dem Boden zeigen den empfohlenen Abstand von anderthalb Meter zum Mitmensch an. Immerhin ein Anfang, so scheint es.

Manche Kunden ignorieren Hinweise und Vorschriften

Beim Anruf im Hellweg in Arnstadt klingelt das Telefon an der Kasse. Die Mitarbeiterin spricht in doppelter Warp-Geschwindigkeit. "Keine Zeit, unterbesetzt, richtig Betrieb." Sie verbindet zu Marktleiter Carsten Müller. Der könnte sich über das gute Geschäft freuen. Doch er ist besorgt: "Es kommen sehr viele alte Leute, die lieber zu Hause bleiben sollten. Es kommen viele junge Leute und es kommen Omas mit ihren Enkeln. Das ist alles kontraproduktiv! Wir vermehren das immer mehr und unsere Angestellten sind alledem ausgesetzt".

Die Menschen sollten in sich gehen. Es ist kein Larifari, keinen 'Bunten machen' und kein Urlaub. Hellweg-Marktleiter Carsten Müller

Müller hat Schilder aufgestellt, die zu Abstand mahnen. Doch die Kunden stellen diese Schilder einfach zur Seite. Er hat Markierungen auf den Boden geklebt und ruft die Kunden auf, drei Meter Abstand zu halten.

Noch haben die Baumärkte geöffnet. Sollten vermehrt Mitarbeiter ausfallen, könnte dies schnell anders aussehen.

