Aktuell gibt es in Thüringen 357 freie Beatmungsplätze, 236 davon sind Intensivbetten. Das teilte das Gesundheitsministerium MDR THÜRINGEN am Mittwoch mit. Die Krankenhäuser melden täglich, wie viele dieser Betten und Beatmungsplätze für Covid-19-Erkrankte und andere Patienten zur Verfügung stehen.

Thüringen kann während der Corona-Pandemie je nach Verfügbarkeit auf derzeit insgesamt 517 Intensivbetten mit Beatmungsplätzen zurückgreifen. Deren Zahl könne, so das Gesundheitsministerium, innerhalb von 24 Stunden aufgestockt werden. Steige die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten sprunghaft an, so könnten die Krankenhäuser frei gewordene Kapazitäten wegen verschobener Operationen, etwa in Aufwachräumen, nutzen.